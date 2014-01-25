На этой неделе в Петербург снова вернется тепло

Несмотря на возвращение тепла, синоптик предупреждает о приближении предзимья.

На этой неделе в Санкт-Петербурге ожидается переменчивая погода, при которой холодное предзимье сменится новым потеплением. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, температурные значения, близкие к нулю, будут постепенно подниматься. Уже к середине недели в регион начнут поступать западные воздушные потоки, что приведет к потеплению до +4 градусов, затем до +6 градусов, а к выходным возможны и +8.

Осадков в первой половине недели будет немного, однако в Ленинградской области возможен мокрый снег. В ночь на 14 ноября приближение атмосферного фронта принесет в Петербург дождь, после которого вновь ожидается уменьшение осадков.

Несмотря на возвращение тепла, синоптик предупреждает о приближении предзимья, которое все чаще упоминается в долгосрочных прогнозах. Однако начало устойчивого зимнего периода пока остаётся неопределённым и изменяется от прогноза к прогнозу.

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