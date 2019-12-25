В Ленобласти ночью 12 ноября местами ожидается до -7 градусов

На дорогах местами гололедица.

В Ленинградской области во вторник, 12 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег, морось. Утром и днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Местами возможен слабый гололед, туман. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, местами до -7, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

На этой неделе в Санкт-Петербурге ожидается переменчивая погода, при которой холодное предзимье сменится новым потеплением.

Фото: pxhere; МЧС