В Петербурге ночью 28 февраля ожидается сильный туман

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня, начиная с 23:00, город окутает туман с видимостью 500 метров и менее.

В Петербурге в ночь с 27 на 28 февраля будет туманно. Об этом предупредили горожан в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня, начиная с 23:00, город окутает туман с видимостью 500 метров и менее.

Сильный туман был в Петербурге и в 03:00-15:00 во вторник, 27 февраля. В связи с этим вводили "желтый" уровень погодной опасности.

При тумане горожан в администрации Петербурга просят соблюдать особую осторожность и по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Кроме того, более внимательными стоит быть и пешеходам.

Фото: pxhere