Петербуржцев предупредили о тумане 5 декабря

Видимость составит до 500 метров.

Жителей Петербурга и Ленобласти в понедельник, 4 декабря, предупредили об ухудшении погодных условий 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра, 5 декабря, местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Кроме того, отметим, что во вторник в Ленобласти столбики термометров покажут ночью -9...-14 градусов, местами -17...-20, днем -6...-11 градусов, местами до -14. Пройдет небольшой снег.

Ранее директор СПб ГКУЗ "Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Андрей Бережной рассказал, как не получить травмы при катаниях на "ватрушке".

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