Петербуржцев предупредили о сильном тумане 27 февраля

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности 27 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
По информации Pосгидрометцентра, с 03:00 до 15:00 во вторник на территории города на Неве ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее.
Администрация Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, более внимательными стоит быть и пешеходам.
Ранее на Piter.TV: Колесов рассказал, когда в Петербурге будет светить солнце.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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