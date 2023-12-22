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Петербуржцев предупредили о сильном тумане 27 февраля
Сегодня, 20:52
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Петербуржцев предупредили о сильном тумане 27 февраля

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Объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности 27 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Pосгидрометцентра, с 03:00 до 15:00 во вторник на территории города на Неве ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее.

Администрация Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, более внимательными стоит быть и пешеходам.

Ранее на Piter.TV: Колесов рассказал, когда в Петербурге будет светить солнце.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: желтый уровень опасности, сильный туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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