Петербуржцев предупредили о сильном тумане 27 февраля

Объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности 27 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Pосгидрометцентра, с 03:00 до 15:00 во вторник на территории города на Неве ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее.

Администрация Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, более внимательными стоит быть и пешеходам.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)