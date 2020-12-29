Эксплуатация самолета была приостановлена после двух подряд катастроф.

Компания American Airlines возобновила перелеты на проблемном Boeing 737 MAX. Об этом сообщает телеканал CBS.

Первый коммерческий перелет после долгого запрета состоялся из Майами в Нью-Йорк сегодня вечером, 29 декабря. До этого состоялся первый демонстрационный полет судна. 3 декабря на его борту находились журналисты.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух подряд катастроф. Первая катастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, погибли 189 человек. Жертвами второго крушения, которое случилось 10 марта 2019-го в Эфиопии, стали 157 пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Техасе разбился небольшой самолет.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now