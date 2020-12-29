Компания American Airlines возобновила перелеты на проблемном Boeing 737 MAX. Об этом сообщает телеканал CBS.
Первый коммерческий перелет после долгого запрета состоялся из Майами в Нью-Йорк сегодня вечером, 29 декабря. До этого состоялся первый демонстрационный полет судна. 3 декабря на его борту находились журналисты.
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух подряд катастроф. Первая катастрофа произошла 29 октября 2018-го в Индонезии, погибли 189 человек. Жертвами второго крушения, которое случилось 10 марта 2019-го в Эфиопии, стали 157 пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в Техасе разбился небольшой самолет.
Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now
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