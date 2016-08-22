Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Эксперты не уточнили, на какое именно время.

Boeing приостанавливает с января 2020 года выпуск самолетов 737 MAX. Однако массовых увольнений сотрудников пока что не ожидается. Об этом говорится в официальном релизе компании.

Сейчас эксперты сосредоточили внимание на доставке 400 самолетов, которые имеются в резерве. The Wall Street Journal ранее писал, что компания производит по 40 образцов 737 MAX ежемесячно. Эксплуатация самолетов была приостановлена из-за двух авиакатастроф. В марте в Эфиопии из-за крушения погибли 157 человек, в октябре 2018-го - 189 человек в Индонезии. В обоих случаях трагедии предшествовал сбой в системе характеристик маневренности. Ряд стран отказался от использования данного воздушного средства по соображениям безопасности. В список вошли члены Евросоюза, США и Россия.

Ранее Piter.tv писал о том, что США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX.

Видео: YouTube/Boeing