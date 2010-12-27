США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Авиарегулятор США отстранил Boeing от выдачи сертификатов летной годности лайнерам 737 MAX. Выдачей сертификатов сможет заниматься только Федеральное авиационное управление Теперь ФАУ будет предоставлять документы летной годности после приостановки в эксплуатации самолетов. Об этом сообщили в Reuters, ссылаясь на документ регулятора в адрес авиастроительной компании.
Напомним, что подобные ограничения понадобились из-за двух катастроф с участием данной модели лайнеров. Этого требуют "общественные интересы и интересы безопасности авиационной коммерческой деятельности". В рейсе Ethiopian Airlines погибло 157 человек, в Lion Air - 189 человек. Решение принималось совместно со специалистами из Boeing.
Позже регулятор намерен восстановить компанию в правах. До этого эксперты должны убедиться в том, что в Boeing функционирует система контроля качества лайнеров, которая соответствует требованиям ФАУ. К данному моменту ведомство не завершило проверку изменений в конструкциях самолетов, а также нововведения в обучении экипажа. В середине ноября в Boeing рассказали, что коммерческие полеты 737 MAX могут возобновиться уже в январе 2020 года. Эксплуатация данной модели временно приостановлена ради соображений безопасности в России, США и Евросоюзе.
Ранее Piter.tv писал о том, что Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в аэропорту США.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube
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