СМИ: Причиной крушения Boeing в Эфиопии могла стать птица

Самолет рухнул после столкновения с посторонним предметом или птицей, сообщает издание ABC News.

По уверениям СМИ, Boeing 737 Max потерпел крушение из-за птицы.

Как передает ABC News со ссылкой на источники знакомые с расследованием причин крушения Boeing 737 Max, самолет мог потерпеть крушение из-за столкновения с посторонним предметом или с птицей. Столкновение могло привести к поломке датчика "угла атаки". После чего активировалась система MCAS, выравнивающая самолет в воздухе., что в конечном итоге привело к катастрофе.

Авиакатастрофа произошла недалеко от Дэбрэ-Зэйт, почти сразу после вылета из столичного аэропорта Эфиопии Аддис-Абебы. На борту самолета было 157 человек, 8 членов экипажа и 149 пассажиров. Никто не выжил. Среди пассажиров было трое граждан России. Молодая пара путешественников Александр и Екатерина Поляковы и известный спортсмен бейсджампер из Твери Сергей Вяликов.

Видео: Видео: YouTube/CityNews Toronto, NBC News