На месте крушения "Боинг 737" в Индонезии обнаружены тела 10 погибших пассажиров

Сообщается, что кроме 10 тел спасатели и водолазы подняли из воды еще 14 мешков с останками и вещами пассажиров.

Накануне Piter.TV публиковал первое видео с места крушения "Боинг" в Индонезии и рассказывал первые подробности. Спустя сутки сообщается, что спасателям и водолазам удалось поднять 10 тел погибших в авиакатастрофе.

"Боинг 737" лоукостера Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту лайнера, который выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, было 189 человек. Стало известно, что экипаж лайнера незадолго до того как потерпеть крушение запросил разрешение вернуться в аэропорт.

К этому часу известно, что водолазам удалось поднять наверх тела 10 погибших. Также из воды подняли 14 мешков с останками тел и личными вещами.

Видео: YouTube/AIRLIVE net