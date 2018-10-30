На месте крушения "Боинг 737" в Индонезии обнаружены тела 10 погибших пассажиров

Накануне Piter.TV публиковал первое видео с места крушения "Боинг" в Индонезии и рассказывал первые подробности. Спустя сутки сообщается, что спасателям и водолазам удалось поднять 10 тел погибших в авиакатастрофе.
"Боинг 737" лоукостера Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту лайнера, который выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, было 189 человек. Стало известно, что экипаж лайнера незадолго до того как потерпеть крушение запросил разрешение вернуться в аэропорт.
К этому часу известно, что водолазам удалось поднять наверх тела 10 погибших. Также из воды подняли 14 мешков с останками тел и личными вещами.
Видео: YouTube/AIRLIVE net