Названы основные версии крушения самолета АН-148

Следствие рассматривает три основные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и человеческий фактор.

Накануне, 11 февраля, самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, который вылетел из Домодедово в Орск, потерпел крушение буквально через несколько минут после взлета. Сначала экипаж перестал выходить на связь, а затем пропал с радаров. В 15 часов 40 минут возле населенного пункта Степановское Раменского района Московской области были найдены первые обломки разбившегося самолета.

Об окончательных данных о причинах катастрофы на данный момент говорить рано. Следственными органами ведется расследование. Предстоит расшифровать записи с так называемых "черных ящиков", оба они найдены в зоне поисков. На данный момент рассматриваются три основные версии катастрофы: техническая неисправность самолета, погодные условия и человеческий фактор.

Разрушение самолета в воздухе

Об этом свидетельствует большая площадь разброса останков самолета, приблизительно 30га. О разрушении самолета в воздухе говорят и некоторые из очевидцев, которые видели горящие осколки в небе. Есть информация, что при регулярных проверках самолета ранее были выявлены нарушения.

Самолет взорвался при столкновении с землей

Некоторые специалисты отмечают, что двигатели продолжали работать до самого столкновения с землей. Местные жители слышали звук похожий на взрыв. На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения на одном из частных домов видно, что самолет взорвался при столкновении с землей. Некоторые СМИ писали, что на этом месте обнаружена воронка глубиной 2,5 метра. Большой разброс частей самолета объясняют тем, что самолет был с полными баками и из-за сильного взрыва части самолета разлетелись на большое расстояние от места падения.

Самолет столкнулся с другим летающим объектом

Эта версия практически не рассматривается. В некоторых СМИ ранее появилась информация, что самолет столкнулся с вертолетом "Почта России", так как вокруг обломков самолета были найдено большое количество почтовых отправлений. Но, эту версию опровергли и в "Почте России" и в МЧС. Как сообщал Piter.TV самолет кроме пассажиров перевозил и почту. Беспилотники на такой высоте (около 2000 метров) не летают.

Теракт, взрывное устройство

Эта версия практически не рассматривается - на найденных обломках не найдено следов взрывчатки.

Так или иначе, самолет упал очень быстро, экипаж не успел ничего сообщить. Диспетчер сказал, что взлет прошел в штатном режиме. О неполадках экипаж ничего не сообщал. Но после подъема на 110-й эшелон лайнер начал резкое снижение, а экипаж перестал отвечать на запросы диспетчера.

Видео: YouTube/ПРОЕКТ Х