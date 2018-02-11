Появилось первое видео с места крушения самолета АН-148 в Подмосковье

В сети появилось видео с места крушения самолета АН-148 Саратовских авиалиний.

Сегодня днем, 11 февраля, после вылета из Домодедово через 2 минуты пропал с радаров самолет АН-148 Саратовских авиалиний.

По некоторым данным самолет был грузовой. По другим данным на борту могли находиться 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Сейчас появились первые кадры с места крушения, на которых сообщается, что самолет кроме всего прочего перевозил почту. Крушение произошло в Раменском районе Московской области. На месте крушения обнаружены тела погибших.

Видео: YouTube/Иннокентий Гаркаликов