В авиакатастрофе в Эфиопии погибли трое россиян

Среди пассажиров разбившегося лайнера были трое россиян, молодая пара путешественников, сотрудников Сбербанка, и известный спортсмен из Твери.

В минувшие выходные в небе над Эфиопией, практически сразу после взлета, потерпел крушение пассажирский "Боинг 737 MAX".

Авиакатастрофа произошла недалеко от Дэбрэ-Зэйт, почти сразу после вылета из столичного аэропорта Эфиопии Аддис-Абебы. На борту самолета было 157 человек, 8 членов экипажа и 149 пассажиров. Никто не выжил. Среди пассажиров было трое граждан России. Молодая пара путешественников Александр и Екатерина Поляковы и известный спортсмен бейсджампер из Твери Сергей Вяликов.

На опубликованных кадрах видно, что на месте падения самолета образовалась огромная воронка. На месте падения видны мелкие обломки самолета, личные вещи пассажиров и тела погибших. Места падения оцеплено.

Сообщается, что это уже вторая авиакатастрофа с данной моделью нового "Боинга". Большая партия таких "Боингов" была поставлена в Китай, где сейчас приостановлены вылеты этих самолетов.

Видео: YouTube/CityNews Toronto, NBC News