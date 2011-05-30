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В Пермском крае нашли двух летчиков разбившегося Су-24

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Сейчас военнослужащие находятся в госпитале. У обоих диагностировали переломы рук.

В пятницу, 27 августа, под Пермью спасатели нашли летчиков самолета Су-24, который потерпел крушение. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. 

У пострадавших диагностировали переломы рук. Сейчас они находятся в медицинском учреждении. Серьезных травм медики не выявили. 

Известно, что после падения летчики дошли до деревни Заполье и связались с руководством. Мужчин госпитализировали. 

Напомним, что Су-24 разбился почти в 100 км от Перми. Боекомплекта на судне не было, поэтому разрушений на земле не выявлено. 

Ранее на Piter.tv: федеральная трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель, Life Shot, 112

Теги: крушение су-24, летчики, пермь, самолет разбился
Категории: Новости России, Лента новостей,

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