В Пермском крае нашли двух летчиков разбившегося Су-24

Сейчас военнослужащие находятся в госпитале. У обоих диагностировали переломы рук.

В пятницу, 27 августа, под Пермью спасатели нашли летчиков самолета Су-24, который потерпел крушение. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

У пострадавших диагностировали переломы рук. Сейчас они находятся в медицинском учреждении. Серьезных травм медики не выявили.

Известно, что после падения летчики дошли до деревни Заполье и связались с руководством. Мужчин госпитализировали.

Напомним, что Су-24 разбился почти в 100 км от Перми. Боекомплекта на судне не было, поэтому разрушений на земле не выявлено.

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