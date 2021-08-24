Пламя вплотную подошло к дороге около Ревды.

Федеральная трасса Пермь - Екатеринбург перекрыта из-за природного пожара. Об этом рассказали представители диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор". По информации от специалистов, огонь успел распространиться на 50 га за полчаса. Пламя зафиксировано около города Ревда Свердловской области.

Трасса Пермь — Екатеринбург перекрыта из-за пожара. пресс-служба "Уралуправтодор"

В настоящее время транспортные средства движутся в объезд опасной зоны - через село Первомайское, поселок Билимбай или город Первоуральск (на 326 километре дороги). Специалисты уточнили, что трасса не будет открыта до тех пор, пока экстренные ведомства не ликвидируют пламя. К мероприятиям подключен вертолет.

Со стороны Ревды организовано движение через развязку Ревда - Среднеуральский медеплавильный завод по старой дороге на Первоуральск.

В ночном пожаре в Ленобласти погиб человек.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга