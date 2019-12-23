Это может быть связано с простоем самолетов Boeing 737 MAX.

Китайские авиакомпании намерены провести массовые сокращения российских пилотов. По данным источников ТАСС, близких к летному составу одной из авиакомпании, речь идет о более чем сотни пилотов.

Так, китайская Hainan Airlines намерена сократить более 100 пилотов, а China Southern Airlines еще 10. Причина в "вынужденном простое без выплат". Контракты будут расторгнуты досрочно. Увольнять собираются не только российских пилотов, но и других иностранных работников

Это может быть связано с простоем самолетов Boeing 737 MAX. Они были запрещены по всему миру после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Модель самолета была выпущена с техническими недостатками. Ранее китайские авиакомпании набирали иностранных пилотов для работы на данных самолетах, так как не хватало своих специалистов.

