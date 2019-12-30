Сроки по сертификации могут передвинуться.

Boeing анонсировал возобновление полетов 737 MAX летом 2020 года. Об этом представители аэрокосмической корпорации уведомили потребителей и поставщиков. Информация размещена на официальном сайте "Боинга". Сроки основываются на опыте специалистов в области процесса сертификации. Однако период может корректироваться и достигнуть более позднего срока.

Известно, что лайнеры модернизируются с учетом произошедших авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Тогда погибли 157 и 189 человек соответственно. Сейчас стоимость акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже снизилась на 4,75%. Котировки ценных бумаг снизились на 15,41 доллара и достигли 308,75 долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что США лишили Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

