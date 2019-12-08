Катастрофы 737 MAX произошли из-за ошибок при создании самолётов.

Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США. Такие выводы опубликованы в распространенном в пятницу докладе комитета по транспорту.

Конгрессмены считают, что катастрофы 737 MAX произошли из-за ошибок при создании самолётов. При этом ФАУ не выполнило свои обязанности по их выявлению.

- Сочетание этих ошибок привело к тому, что самолеты Lion Air и Ethiopian Airlines были обречены, - написано в документе, который изучили в ТАСС.

Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. В них погибло 346 человек.

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