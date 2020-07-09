Пилот посадил самолет с разбитым стеклом и спас пассажиров

В Китае самолету пришлось быстро снижаться из-за проблем с противообледенительной системой.

Пилот посадил самолет с разбитым стеклом за считанные минуты и спас пассажиров. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они опубликовали ролик, на котором показана экстренная посадка лайнера китайской авиакомпании Ruili Airlines.

В СМИ отметили, что самолет Boeing 738 направлялся из города Сиань в Куньмин. Спустя полчаса после начала полета летчик заметил трещины на лобовом стекле. Они появились из-за сбоя в работе противообледенительной системы. Экипаж принял решение аварийно приземлиться в городе Чунцин.

Радары отметили, что самолет находился на высоте 9,4 тысячи метров, но после стал сбрасывать скорость и снижаться. За шесть минут пилоты смогли опуститься на высоту в 3,8 тысячи метров. Посадка прошла без происшествий. Никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал.

Стало известно об экстренной ситуации с пассажирским самолетом в Крыму.

Видео: Daily Mail