Синоптик рассказал петербуржцам о погоде на Новый год

Один прогнозирует холод, а другой слабый плюс с дождем.

Начало следующей недели будет морозной. Погода в последние дни года и в сам Новый год еще не определилась. Об этом 23 декабря пишет синоптик Петербурга Александр Колесов в телеграм-канале.

В Петербурге прогнозируют два варианта погоды на праздник. Один предполагает холод, а другой слабый плюс с дождем. Синоптик объяснил, что все будет зависеть от траектории циклона, который ожидается вблизи Петербурга в канун Нового года.

Как написал синоптик, "суть южнее — холодно и красиво, чуть севернее — и дождь". Колесов предложил петербуржцам набраться терпения, следить за развитием атмосферных процессов и за погодой.

Напомним, что после ледяного дождя в Северной столице продолжают устранять последствия гололёда. На улице по-прежнему сохраняется опасность получить травму при падении на лёд. О том, что делать при падении, рассказали в петербургском комздраве.

Представители ведомства посоветовали быть особенно осторожными не только на тротуарах, но и в общественном транспорте и при выходе из него. Также нежелательно перемещаться по городу в одиночку, так как падение без свидетелей может провести к задержке помощи и обморожениям.

Ранее синоптик Колесов сравнил вчерашний гололёд с ленинградским коллапсом 1981 года.

Фото: Piter.tv