Синоптик Колесов сравнил вчерашний гололёд с ленинградским коллапсом 1981 года

Судя по материалам из архивов, 41 год назад непогода в городе привела к перекрытию дорог, задержкам поездов и поломкам линий электропередач.

В Петербурге продолжают обсуждать нашествие циклона "Франциска", который принёс ледяной дождь и обеспечил гололедицу на дорогах. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов ознакомился с архивными материалами, чтобы узнать, настигала ли город такая же непогода раньше. Как выяснилось, похожая ситуация наблюдалась при коллапсе 1981 года в Ленинграде. О том, что происходило в городе 41 год назад, специалист рассказал в своём Telegram-канале.

Судя по историческим данным, ненастье 1981 года сопоставимо с сегодняшним охвату территории и продолжительности. Однако если вчера, 21 декабря, корочка льда начала постепенно таять под влиянием температуры, во время ленинградского коллапса это произошло не так быстро.

Колесов привёл документ из архива, доказывающий, что в 1981 году непогода в городе привела к перекрытию дорог, задержкам поездов и поломкам линий электропередач. Столбик термометра при этом вырос лишь до +4 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что за сутки на улицы Петербурга высыпали более 2 тыс. тонн противогололёдной смеси.

Фото: Piter.TV