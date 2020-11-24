За сутки на улицы Петербурга высыпали более 2 тыс. тонн противогололёдной смеси

Специалисты используют в 2-3 раза больше раствора из соли и песка, чем в обычных условиях.

В Северной столице усилили меры по борьбе с гололедицей в связи со вчерашней ситуацией на городских улицах. Для устранения последствий циклона "Франциска" за сутки было использовано более 2 тыс. тонн пескосоляной смеси. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

После пошедшего в Петербурге ледяного дождя специалисты используют в 2-3 раза больше раствора из соли и песка, чем в обычных условиях. Также проходит прочистка ливневой канализации, которая препятствует образованию луж.

Напомним, что комблаге рассказали, почему ночная обработка улиц смесью из соли и песка не помогла справиться с гололедом. Во время ледяного дождя корочка образуется мгновенно при соприкосновении с асфальтом, а убрать её единовременно невозможно, пояснили в комитете. В общей сложности за сутки специалистам поступило 107 обращений по скользким тротуарам.

Ранее мы сообщили о том, что более 150 петербуржцев обратились в больницы с травмами из-за гололеда.

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству