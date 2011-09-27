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1999
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Ледяной дождь превратил улицы Петербург в каток

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С раннего утра дороги в спальных районах и центре покрыты ледяной корочкой.

В среду, 21 декабря, улицы Петербурга превратились в каток. Горожане скользят, ползут, семенят, падают на обледенелых тротуарах. Некоторые выходили на улицу под зонтом, спасаясь от декабрьского дождя. 

С раннего утра дороги в спальных районах и центре покрыты ледяной корочкой. Эти фото с характерным гололедом мы сделали на Суворовском проспекте.

Напомним, что сегодня в Петербург пришел тёплый атмосферный фронт, регион оказался в тёплом секторе циклона, получившего имя "Франциска" ("Franziska"). Весь день сохранялась облачная погода, шел снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди. 

Фото: Piter.tv

Видео: Вконтакте / Анна Кириллова


 

Теги: гололёд, каток, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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