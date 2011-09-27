Ледяной дождь превратил улицы Петербург в каток

С раннего утра дороги в спальных районах и центре покрыты ледяной корочкой.

В среду, 21 декабря, улицы Петербурга превратились в каток. Горожане скользят, ползут, семенят, падают на обледенелых тротуарах. Некоторые выходили на улицу под зонтом, спасаясь от декабрьского дождя.

С раннего утра дороги в спальных районах и центре покрыты ледяной корочкой. Эти фото с характерным гололедом мы сделали на Суворовском проспекте.

Напомним, что сегодня в Петербург пришел тёплый атмосферный фронт, регион оказался в тёплом секторе циклона, получившего имя "Франциска" ("Franziska"). Весь день сохранялась облачная погода, шел снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди.

Фото: Piter.tv

Видео: Вконтакте / Анна Кириллова



