Петербург 21 декабря окажется в тёплом секторе циклона "Франциска"

В начале дня высока вероятность гололёдных явлений и ледяных дождей.

В середине недели Петербург пересечёт тёплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в тёплом секторе циклона, получившего имя "Франциска" ("Franziska").Сохранится облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди. В начале дня высока вероятность гололёдных явлений и ледяных дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 21 декабря в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти −3…+2 градуса. Ветер южный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшие осадки, преимущественно дожди, и до +1…+3 градусов.

Фото: Piter.tv