  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург 21 декабря окажется в тёплом секторе циклона "Франциска"
Сегодня, 8:02
96
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 21 декабря окажется в тёплом секторе циклона "Франциска"

0 0

В начале дня высока вероятность гололёдных явлений и ледяных дождей. 

В середине недели Петербург пересечёт тёплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в тёплом секторе циклона, получившего имя "Франциска" ("Franziska").Сохранится облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, а затем и в дожди. В начале дня высока вероятность гололёдных явлений и ледяных дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 21 декабря в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти −3…+2 градуса. Ветер южный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшие осадки, преимущественно дожди, и до +1…+3 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии