В Ленобласти 21 декабря местами пройдёт ледяной дождь

С середины ночи местами ледяной дождь, сильный гололед, налипание мокрого снега.

В середине недели в Ленинградской области будет облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 21 декабря в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Утром и днём мокрый снег, в западных и центральных районах снег, переходящий в дождь. С середины ночи местами ледяной дождь, сильный гололед, налипание мокрого снега.

Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами до -13, днем -3...+2 градуса, на востоке региона местами до -5 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Главный синоптик Петербурга объявил штормовое предупреждение в городе и Ленобласти.

Фото: МЧС; pxhere.com