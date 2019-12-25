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Главный синоптик Петербурга объявил штормовое предупреждение
Сегодня, 13:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главный синоптик Петербурга объявил штормовое предупреждение

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Ожидается сильный гололёд, ледяной дождь.  

На территории Ленинградской области и в Санкт-Петербурге объявили штормовое предупреждение, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

С середины ночи 21 декабря и в первой половине дня в западных районах Ленобласти и в Петербурге, во второй половине дня в центральных и восточных районах 47 региона ожидается сильный гололёд, ледяной дождь.  

Будьте внимательны и осторожны завтра при передвижении по тротуарам. Сегодня уже было очень скользко.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv

Теги: штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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