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В Бурятии объявили штормовое предупреждение

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В ГУ МЧС рассказали об опасности для жителей и туристов.

Российские спасатели объявили о штормовом предупреждении на территории Бурятии 13-14 октября в связи с усилением ветра до 24 метров в секунду. Специалисты добавили, что гражданам в регионе следует также ждать сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сотрудники местного гидрометцентра заметили, что зафиксировано понижение температуры воздуха до уровня восьми градусов по Цельсию.

Внимание, штормовое предупреждение! 13-14 октября ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду....установление временного снежного покрова, на перевалах гололедица, налипание мокрого снега на проводах.

пресс-служба ГУ МЧС по Бурятиии

В экстренном ведомстве рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности. Речь идет об ограничении выхода из зданий. Дополнительно в ГУ МЧС советуют взять под особый контроль детей. Туристам региона спасатели не рекомендуют выходить на горные маршруты.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 12 октября.

Фото и видео: Telegram / МЧС Республики Бурятия

Теги: бурятия, гу мчс, штормовое предупреждение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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