В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 12 октября

В Петербурге не перестает бушевать погода. Дожди и ветер захватили только выходные МЧС просит быть внимательнее.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сотрудники спасательных служб передают слова синоптиков: в четверг, 12 октября, в городе будет ветрено, дождливо и пасмурно. Местами ожидаются сильные дожди и даже ливни, а порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Сотрудники МЧС просят петербуржцев и гостей города быть осторожнее и внимательнее, так как непогода является причиной возможных происшествий.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 12 октября воздух прогреется до +12 градусов.

Фото: Piter.TV

