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В Ленобласти 12 октября воздух прогреется до +12 градусов
Сегодня, 13:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 12 октября воздух прогреется до +12 градусов

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При этом днем в прибрежных районах до 23 м/с.

В Ленинградской области 12 октября ожидается облачная погода и сильный ветер, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдут сильные дожди, днём местами небольшие. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем в прибрежных районах до 23 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +7...+12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, вечером – повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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