В Петербурге 21 декабря ожидается ледяной дождь

Во вторник, 20 декабря, в Северной столице будет отрицательная температура.

В Петербурге 20 декабря продолжается похолодание, связанное с барическим гребнем и южными ветрами, которые приносят морозный воздух с юга из антициклона. В Северной столице уже -5..-7 градусов, но понижение продолжится в течение дня. Однако, в городе всё ещё ожидается потепление. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Потепление в нашем регионе начнется предстоящей ночью, а оттепель наступит с завтрашнего дня. Погода в предстоящие сутки очень сложная. Александр Колесов, синоптик

Уже в ночь на среду ожидается снег, переходящий в мокрый, утром и в первой половине дня гололёд и ледяной дождь. На дорогах, особенно на тротуарах будет очень скользко. Во второй половине дня температура воздуха перейдет к плюсовым значениям, пойдёт дождь.

Фото: Piter.tv