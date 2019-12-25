Сильный ветер оборвал провода и сломал деревья в Петербурге

В прошедшее воскресенье на Северную столицу обрушился штормовое ветер.

В воскресенье, 19 июня, в связи с желтым уровнем погодной опасности в Петербурге произошло сразу несколько ЧП: сильный ветер оборвал провода и повалил деревья в местах парковки автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Провода троллейбуса не выдержали встречи со стихией на Апрельской улице в Красногвардейском районе, отмечает Telegram-канал "Мегаполис". Аналогичная ситуация произошла на Ланском шоссе, 11.

Кроме того, один из горожан заметил ветку, которая была готова обрушиться на автомобиль, оставленный хозяином под деревом. Информацию петербуржец разместил в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Напомним, что вчера, 19 июня, порывы ветра в Петербурге достигали 15 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 20 июня пойдут кратковременные дожди.

Фото: Вконтакте / spb_today