В Петербурге 20 июня пойдут кратковременные дожди

Температурные показатели вновь будут на 1-2 градуса ниже климатических значений.

В начале новой рабочей недели метеорологические условия в Петербурге продолжит определять тыловая часть циклона, уходящего на восток. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, температурные показатели вновь будут на 1-2 градуса ниже климатических значений. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха 20 июня составит +17…+19°, по Ленобласти +15…+20°. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник дожди прекратятся и немного потеплеет.

Фото: Piter.tv