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Комблаг объяснил, почему обработка улиц не помогла справиться с гололёдом
Вчера, 21:32
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Комблаг объяснил, почему обработка улиц не помогла справиться с гололёдом

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Дорожные службы продолжают обрабатывать тротуары и проезжую часть противогололёдными материалами, рассказывают в комитете, поэтому ситуация на дорогах будет сложной.

В комблаге рассказали, почему ночная обработка улиц смесью из соли и песка не помогла справиться с гололедом. Утром в городе прошел ледяной дождь и превратил дороги в каток. 

В ведомстве рассказали, что "вода сейчас появляется не от талого снега, а падает с неба, превращаясь в стеклянный лёд при соприкосновении с холодным асфальтом. И таким льдом покрывается вся площадь городских дорог, а их убрать одновременно невозможно".

Дорожные службы продолжают обрабатывать тротуары и проезжую часть противогололёдными материалами, рассказывают в комитете, поэтому ситуация на дорогах будет сложной.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гололёд, обработка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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