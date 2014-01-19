Комблаг объяснил, почему обработка улиц не помогла справиться с гололёдом

В комблаге рассказали, почему ночная обработка улиц смесью из соли и песка не помогла справиться с гололедом. Утром в городе прошел ледяной дождь и превратил дороги в каток.
В ведомстве рассказали, что "вода сейчас появляется не от талого снега, а падает с неба, превращаясь в стеклянный лёд при соприкосновении с холодным асфальтом. И таким льдом покрывается вся площадь городских дорог, а их убрать одновременно невозможно".
Дорожные службы продолжают обрабатывать тротуары и проезжую часть противогололёдными материалами, рассказывают в комитете, поэтому ситуация на дорогах будет сложной.
Фото: Piter.tv
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