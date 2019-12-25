Более 150 петербуржцев обратились в больницы с травмами из-за гололеда

Резкое потепление и ледяной дождь привели к большому количеству падений горожан.

К вечеру среды, 21 декабря, в медицинские учреждения Петербурга поступило 154 обращения, связанных с падениями на улице во время ледяного дождя и гололеда. Такие данные приводит "Фонтанка".

Случаи травмирования участились из-за резкого потепления, которое превратило улицы Северной столицы в огромный каток. Больше всего обращений поступило в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе – туда обратились 85 пациентов, получивших травмы после падения. Ещё 25 человек приняла Елизаветинская больница, 13 – Александровская, 8 – Мариинская.

Предполагается, что число травмированных во время гололеда граждан в городе продолжит расти в ближайшие дни.

Ранее мы сообщили о том, что СК Ленобласти предупредил об опасности травмирования граждан зимой.

Фото: Piter.TV