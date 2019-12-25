В комздраве Петербурга рассказали, что делать при падении на лёд

Особенно осторожными нужно быть пожилым людям.

После ледяного дождя в Северной столице продолжают устранять последствия гололёда. На улице по-прежнему сохраняется опасность получить травму при падении на лёд. О том, что делать при падении, рассказали в петербургском комздраве.

Представители ведомства посоветовали быть особенно осторожными не только на тротуарах, но и в общественном транспорте и при выходе из него. Также нежелательно перемещаться по городу в одиночку, так как падение без свидетелей может провести к задержке помощи и обморожениям.

Особенно беречь себя нужно пожилым людям, кости которых более хрупкие. Если падение всё-таки произошло, необходимо убедиться отсутствии травмы. При серъёзных повреждениях нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее мы сообщили о том, что синоптик Колесов сравнил вчерашний гололёд с ленинградским коллапсом 1981 года.

Фото: Piter.TV