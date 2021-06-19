Синоптик раскрыл, какой будет июльская погода в Петербурге

В городе на протяжении месяца будет теплая погода.

Синоптик Александр Колесов прогнозирует Петербургу следующий месяц теплым. Об этом 19 июня сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам синоптика, в городе на протяжении месяца будет теплая погода, в среднем превышающая норму в 1-2 градуса, с фоном температуры воздуха 19-24 градуса, который в некоторые дни будет доходить до 24-29 градусов.

В этом году должно быть получше. В целом должно быть хорошее лето с небольшой положительной аномалией Александр Колесов, синоптик

С субботы в Петербург и Ленобласть пришла жара – на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать от духоты. Однако Петербург может побить целых пять погодных рекордов в ближайшие дни – один из них уже был побит вчера, а другой может пасть сегодня.

Фото: Piter.tv