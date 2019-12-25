Петербург в воскресенье может обновить погодный рекорд 2006 года

Сегодня город ждет очередной жаркий день.

Северная столица в воскресенье может обновить суточный погодный рекорд 2006 года – тогда он составлял +30,2 градуса. Об этом 20 июня на своей странице в Facebook заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что сегодня город ждет очередной жаркий день из-за антициклона. Температура воздуха днем – +31…+33 градуса, что на 10-11 градусов выше климатической нормы. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

С субботы в Петербург и Ленобласть пришла жара – на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать от духоты. Однако Петербург может побить целых пять погодных рекордов в ближайшие дни – один из них уже был побит вчера.

Дорожные рабочие в Ленобласти смогли приготовить яичницу на рабочем месте.

Фото: Piter.tv