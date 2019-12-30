Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Глава КНР провел экстренное совещание по вопросу борьбы с эпидемией вируса нового типа.

Как передало агентство "Синьхуа", глава КНР Си Цзиньпин принял участие в совещании комитета по вопросам борьбы с эпидемией вируса пневмонии нового типа. Глава государства призвал власти всех уровней усилить контроль за распространением вируса.

Си Цзиньпин также заявил, что распространение нового коронавируса в Китае ускоряется. В связи с этим он призвал ЦК Компартии Китая принять активное участие в решении проблемы.



Ранее коронавирус из Китая назвали биологической угрозой для здоровья россиян.

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