В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам о рисках при поездке в Китай

Существует возможность отменить тур и не потерять деньки.

В субботу, 25 января, на сайте роспотребнадзора стала доступна информация о рисках при поездке в Китай, связанных с распространением нового коронавируса.

Специалисты рассказали, что путешественники, заключившие договор с турфирмой не обязаны ехать в страну, опасаясь потери денег. В случае наличия в пункте назначения обстановки, угрожающей безопасности жизни или здоровья, клиенты имеют право на расторжение договора и полный возврат средств.

Стоит отметить, что организация, предлагающая тур также обязана предоставить наиболее полную актуальную информацию о всех аспектах путешествия, в том числе и эпидемиологической обстановке.

Люди которые все же собираются отправится в поездке в страну, где существует повышенный риск подхватить инфекцию, обязаны пройти профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями.

Ранее мы писали, что в Иркутске госпитализировали жителя КНР с подозрением на коронавирус.

Фото: Pexels