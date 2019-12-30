В Иркутске госпитализировали жителя КНР с подозрением на коронавирус

Заболевшему была назначена противовирусная терапия.

В Иркутске госпитализировали жителя Китая с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства области.

Известно, что гражданин КНР прибыл из Пикина 24 января. В правительстве рассказали, что заболевшему была назначена противовирусная терапия. Отмечается также и то, что лечение привело к существенному улучшению здоровья.

Медики поставили предварительный диагноз – нетипированный вирус гриппа А. Чтобы исключить подозрения на коронавирус анализы мужчины направили в Новосибирск.