РФ и Таджикистан будут развивать оборонное сотрудничество.

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил о деградации обстановки в Афганистане. Такое заявление чиновник сделал в Душанбе во время рабочего визита в Таджикистан. Там он встретился с коллегой Шерали Мирзо. Россия призвала страну развивать совместное отражения внешних угроз с направления на Ближнем Востоке.

На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

На прошлой неделе российские военные провели тактические учения подразделений нап 201-й российской военной базе, которая дислоцирована на территории республики. В мероприятиях приняли участие Вооруженные силы Таджикистана. Шойгу подтвердил намерение Москвы оказывать поддержку местным военнослужащим в области обороны государства.

Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства.

Фото: Минобороны России