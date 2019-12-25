Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства

Сергей Шойгу встретился в Бухаре с Баходиром Курбановым.

Минобороны России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнерства на 2021-2025 года. Об этом сообщил глава ведомства России Сергей Шойгу на встрече в Бухаре с коллегой Баходиром Курбановым.

Её реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российский генерал пригласил коллегу принять участие в знаковых мероприятиях Минобороны в текущем году. Речь идет о Девятое Московской конференции по международной безопасности, военно-техническом форуме "Армия" и Армейских играх. Шойгу заметил, что данные события позволяют потенциальным покупателям увидеть боевую технику в действии на полигонах.

Шойгу прокомментировал учения НАТО Defender Europe.

Фото: Минобороны России