Шойгу прокомментировал учения НАТО Defender Europe

Военный альянс объявил о начале подготовки к Defender Europe.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу прокомментировал военные учения НАТО в Европе. Об этом чиновник заявил в рамках заседания министров стран-участниц ОДКБ. Мероприятие организовано в Душанбе. Спикер от РФ заметил, что армия внимательно наблюдает за перемещением сил и средств североатлантического альянса, которое проходит в рамках Defender Europe.

Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Напомним, что Emergency Deployment Readiness Exercise должны были стать одним из элементов масштабных маневров Defender Europe 20 Plus. Военные перенесли испытания для военнослужащих из-за пандемии коронавируса на лето, а в программу были внесены значительные правки. В первоначальном варианте в учениях должны были быть задействованы более 20 тысяч американских солдат и офицеров, а также другие национальные армии альянса.

НАТО направит на границу с Крымом почти 40 тысяч военнослужащих.

Фото: Минобороны России