НАТО направит на границу с Крымом почти 40 тысяч военнослужащих

Переброску войск осуществят в рамках военных учений.

Согласно данным китайского издания Soha, НАТО собирается передислоцировать к границе с Крымом 37 тысяч военнослужащих альянса. По словам представителей Украины, полуостров станет первой целью НАТО при пересечении границы с Россией. Об этом сообщает "Avia.pro".

Силы альянса действительно будут размещены рядом с Крымом, так как планируется провести военные учения "Defender Europe 2021". Издание считает, что речь не идет о постоянном нахождении войск НАТО на этой территории. Однако, по словам автора публикации, именно поэтому Россия тоже планирует провести военные учения в Крыму.

По мнению специалистов, не исключено, что в рамках учений альянса, Украина может начать наступление на Донбасс.

Ранее посла Украины возмутила статья австрийской газеты о "гражданской войне" в стране.

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