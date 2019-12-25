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Макаров похвалил Путина за то, что на улицах России нет техники НАТО
Сегодня, 11:23
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nadezhda_sib

Макаров похвалил Путина за то, что на улицах России нет техники НАТО

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Спикер ЗакСа убеждал коллег принять законопроект о кадетском образовании.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в очередной раз выступил с речью перед депутатами на заседании 7 апреля. В этот раз она была посвящена Владимиру Путину и НАТО. Речь об этом зашла тогда, когда парламентарии голосовали за законопроект о кадетском образовании.

По словам Макарова, если бы не Путин и мероприятия по укреплению вооруженных сил, но на улицах России уже стояли бы силы НАТО. По его мнению, а каждом перекрестке бы стояли БТРы [прим. бронетранспортеры], БМП [боевая машина пехоты] совсем другой. Спикер ЗакСа отметил, что против России ведется гибридная война, которые хочет разрушить государственность. В связи с этим принять законопроект о кадетском образовании он считает необходимым. 

На прошлом заседании Вячеслав Макаров выступил против строительства апарт-отеля на Левашовском проспекте. После выборов в этом году он хотел бы остаться в Петербурге, но у губернатора Александра Беглова на председателя другие планы.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: закс петербурга, кадетское образование, нато
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 12:31

Рано хвалит .

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