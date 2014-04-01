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Спикер ЗакСа Петербурга Макаров вновь раскритиковал строительство новых домов на Петроградке
Сегодня, 10:50
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nadezhda_sib

Спикер ЗакСа Петербурга Макаров вновь раскритиковал строительство новых домов на Петроградке

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Парламентарий считает, что участок был продан "втайне" и за небольшие деньги.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров вновь обеспокоен уплотнительной застройкой Петроградской стороны. Недавно председатель парламента узнал о том, что в районе запланирована очередная стройка — на Левашовском проспекте. Макаров выразил свои переживания по поводу того, что на его избирательной территории появится еще один "дом-гроб". В связи с этим он со своими коллегами от "Единой России" инициировал депутатский запрос к губернатору Александру Беглову.

Спикер утверждает, что участок рядом с домом №24 на Левашовском проспекте был продан "втайне" всего за 6 млн рублей. Выступить с депутатском запросом Макарова попросили местные жители. Парламентарий надеется, что стройка все же не начнется. 

Напомним, ранее "домом-гробом" Вячеслав Макаров называл ЖК Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Он несколько раз просил Беглова провести проверку на соответствие документов застройщика по строительству дома, однако губернатор какие-либо нарушения со стороны "Альфа Фаберже" опровергал. Пресс-служба компании-застройщика показала, как будет выглядеть жилой комплекс. 

Фото: пресс-служба "Альфа Фаберже"

Теги: дом-гроб, строительство, уплотнительная застройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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