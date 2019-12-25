Беглов не будет останавливать строительство скандального ЖК на Каменоостровском проспекте

Депутаты ЗакСа считают, что строительство не соответствует законодательству.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во второй раз не увидел нарушений при строительстве элитного жилого комплекса на набережной реки Карповки. Об этом он сообщил в ответе на запрос депутатов Законодательного собрания от "Единой России".

Градоначальник считает, что все необходимые документы застройщик получил в рамках закона, поэтому оснований для приостановки строительства нет. Кроме того, он опроверг мнение депутатов о том, что ЖК станет новой доминантой Каменноостровского проспекта.

Напомним, парламентарии предъявили ряд претензий по поводу реализации проекта. Они отмечают, что разрешение на строительство было продлено с 2019-го на 2022-й год, при этом оценки проектной документации на соответствие действующим требования ПЗЗ не проводилось. Замечания есть также и у Градостроительного совета города. Депутаты волнуются за объекты культурного наследия, которые находятся на Петроградской стороне. Кроме того, обнаружено нарушение требования о согласовании проектной документации с ГУП "Петербургский метрополитен". Дело в том, что территория находится в зоне влияния перегона участка "Петроградская - Черная речка".

Застройщик также отрицает нарушение законодательства. Объект собираются ввести в конце 2022-го года.

Фото: предоставлено пресс-службой "Альфа Фаберже"