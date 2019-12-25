В Петербурге во втором чтении приняли закон о кадетском образовании

Документ предполагает развитие кадетского образования, определяет правила приема в кадетские учреждения.

Петербургский парламент одобрил во втором чтении законопроект о кадетском образовании в Петербурге.

Мы обязательно должны его принять. Это важно для укрепления силовых структур и гражданского общества. Вячеслав Макаров, спикер ЗакСа

Документ предполагает развитие кадетского образования, определяет правила приема в кадетские учреждения ("кадетская школа", "кадетский корпус", "кадетский корпус" и т.д), а также в кадетские классы в общеобразовательных школах.

Макаров заявил, что против России уже ведется "гибридная война", и важно ей противостоять на всех уровнях.

Жители блокадного кольца из Ленобласти будут получать петербургские льготы. Законопроект приняли депутаты ЗакСа Северной столицы в третьем, окончательном чтении 7 апреля.

Фото: Piter.tv