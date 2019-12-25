Жители блокадного кольца из Ленобласти будут получать петербургские льготы

Речь идет о тех, кто в период блокады находился в Ленинграде, а сейчас проживает в области.

Жители Ленинградской области, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном кольце, будут получать льготы наравне с петербуржцами. Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗакСа Северной столицы в третьем, окончательном чтении 7 апреля.

Инициатива принадлежит губернатору города Александру Беглову. Ранее он обратил внимание на то, что жители пригородных поселков и деревень, оказавшиеся внутри блокадного кольца, тоже защищали наш город, страдали от голода и холода. Границы блокадного кольца проходили в том числе и по территории Ленинградской области. С того периода границы города изменились. Чтобы определить, жил пожилой человек на территории блокадного Ленинграда или нет, специалисты будут работать с архивными документами.

За мерой поддержки к губернатору обращались граждане. После вступления поправок в Социальный кодекс в силу жители блокадного Ленинграда из области будут получать денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также смогут пользоваться льготами на проезд.

Фото: Piter.TV