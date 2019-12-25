Глава Минобороны РФ встретился в Душанбе с коллегой из Таджикистана.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность. Генерал встретился в рамках рабочего визита с коллегой из Таджикистана. Вместе они приняли участие в мероприятии, организованном странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ. пресс-служба Минобороны РФ

После личной встречи с Эмомали Рахмоном иностранные министры возложили траурные венки к к памятнику первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани. Церемония состоялась на площади Дусти в Душанбе.

Минобороны России начало возврат войск в пункты дислокации после проверки боеготовности.

Фото: Минобороны России