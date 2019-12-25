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Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность
Сегодня, 9:03
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Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность

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Глава Минобороны РФ встретился в Душанбе с коллегой из Таджикистана.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу обсудил с Эмомали Рахмоном региональную безопасность. Генерал встретился в рамках рабочего визита с коллегой из Таджикистана. Вместе они приняли участие в мероприятии, организованном странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ.

пресс-служба Минобороны РФ

После личной встречи с Эмомали Рахмоном иностранные министры возложили траурные венки к к памятнику первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани. Церемония состоялась на площади Дусти в Душанбе.

Минобороны России начало возврат войск в пункты дислокации после проверки боеготовности.

Фото: Минобороны России

Теги: минобороны, одкб, сергей шойгу, таджикистан, эмомали рахмон
Категории: Тема дня, Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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